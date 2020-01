Il ritorno di Aldo Giovanni e Giacomo guida le uscite

Due titoli italiani da vedere in uscita questa settimana: Odio l'estate di Massimo Venier con Aldo Giovanni e Giacomo e Lucia Mascino, nuova e riuscita commedia del trio, e Villetta con ospiti di Ivano De Matteo, noir di provincia con Marco Giallini, Michela Cescon, Massimiliano Gallo, Erika Blanc. In sala anche Il diritto di opporsi di Destin Daniel Cretton con Michael B. Jordan, Brie Larson, Jamie Foxx, O'Shea Jackson Jr., storia vera dell'avvocato Bryan Stevenson, un uomo diventato famoso per aver combattuto per la giustizia in un sistema giudiziario ostile; Dolittle di Stephen Gaghan con Robert Downey Jr., Rami Malek, Selena Gomez, Marion Cotillard, basato sul personaggio reso famoso dalla serie di libri per bambini scritti da Hugh Lofting negli anni '20; Underwater di William Eubank con Kristen Stewart, Vincent Cassel, Judy di Rupert Goold con Renée Zellweger, Jessie Buckley, Rufus Sewell, sulla mitica attrice.

Per i melomani imperdibile La Bohème della Royal Opera House con Charles Castronovo (I), Sonya Yoncheva, Andrzej Filonczyk, Aida Garifullina, in sala grazie agli eventi Nexo. E ancora Una storia d'arte di Marco Pollini con Loretta Micheloni, Lorenzo Maggi, Esther Grigoli, Enzo Garramone, storia di Eliva e Antonio, lei ha 70 anni, lui 20, uniti dalla passione per l'arte. Il dottor Stranamore ovvero come imparai a non preoccuparmi e ad amare la bomba di Stanley Kubrick (1964), è la riedizione del mitico film con Peter Sellers, George C. Scott, Sterling Hayden in cui un generale folle vuole bombardare la Russia con ordigni nucleari, mentre il presidente Usa tenta di fermarlo a tutti i costi. Infine il cartone giapponese Promare di Hiroyuki Imaishi, con la creazione di un futuristico servizio antincendio per proteggere il mondo.