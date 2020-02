25 corti in concorso a Cortinametraggio

Annunciati i titoli in concorso alla XV edizione di Cortinametraggio, il festival dedicato al meglio della cinematografia breve italiana, che si terrà a Cortina dal 23 al 29 marzo, ideato e diretto da Maddalena Mayneri. 25 i corti in concorso che si muovono tra ambiti e tematiche tra loro eterogenee. Dalla commedia al cinema di genere ma anche cortometraggi che affrontano l’integrazione, la violenza alle donne. A selezionare i corti in concorso Enrico Protti e Niccolò Gentili, direttori artistici della sezione. In giuria, Cinzia Th Torrini, già giurata di Afrodite Shorts, partner di Cortinametraggio, e Caterina Shulha, Nicola Giuliano, Marco Bocci, con loro Salvatore Allocca, vincitore dell’edizione 2019 di Cortinametraggio con La gita. Tra gli interpreti dei lavori in concorso Miriam Leone, Paolo Sassanelli, Paola Minaccioni, Olivia Magnani, Milena Vukotic, Roberto Herlitzka, Elena Cotta, Babak Karimi, Ester Pantano, Carolina Crescentini, Paolo Calabresi, Corrado Guzzanti, Lidia Vitale, Riccardo De Filippis e la giovanissima Alida Baldari Calabria.

Questi i titoli in concorso: A Cup of Coffee With Marilyn di Alessandra Gonnella; Anne di Stefano Malchiodi; Black Tank di Alberto Basaluzzo; Compagni di viaggio di Sara De Martino; Delitto naturale di Valentina Bertuzzi; Don Gino di Salvatore Sclafani; Il nostro tempo di Veronica Spedicati; Il primo giorno di Matilde di Rosario Capozzolo; Il ricordo di domani di Davide Petrosino; Inverno di Giulio Mastromauro; L’alleato di Elio di Pace; L’amica del cuore di Sara Donatella Cardillo; L’occasione di Rita di Francesco Barozzi; La bellezza Imperfetta di Davide Vigore; La consegna di Paolo Porchi; La regina si addormenta dove vuole di Lorenzo Tiberia; Maria - a chent’annos di Giovanni Battista Origo; Offro Io di Paola Minaccioni; Osuba di Federico Marsicano; Pizza Boy di Gianluca Zonta; Punto di rottura di Janet De Nardis; Settembre di Giulia Louise Steigerwalt; Stardust di Antonio Andrisani; The Place of Happiness di Aliosha Messine; Una cosa mia di Giovanni Dota.