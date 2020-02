Nastri d'argento anche per le serie

Nastri d’Argento, da quest’anno, anche per le grandi serie italiane che viaggiano nel mondo conquistando pubblico e mercati sempre più internazionali: è la novità che inaugura – dal 13 al 15 marzo a Napoli, capitale della grande serialità, in collaborazione con la Film Commission Regione Campania, la lunga stagione dei Nastri 2020, un evento speciale che i Giornalisti Cinematografici dedicano alla fiction - nata dalle professionalità del cinema italiano - che ha ormai cambiato il pubblico e gli ascolti della televisione, siglando con i premi dei Giornalisti, verso il loro 75° compleanno, un omaggio agli ultimi cinque anni di successi.

Protagonista delle giornate di Napoli con il sostegno del MiBACT – Direzione generale per il Cinema, main sponsor BNL Gruppo BNP Paribas - sarà la qualità degli autori, della produzione, dei protagonisti italiani, in un incontro con la stampa che avvia con le Serie d’Argento un percorso dal prossimo anno stabilmente in linea con la formula dei Nastri che il Sngci assegna con il voto dei suoi iscritti dal 1946, quasi 75 anni fa.