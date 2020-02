Giornate professionali di Bergamo Film Meeting, 13/14 marzo

Le Giornate professionali di Bergamo Film Meeting si terranno il 13 e il 14 marzo presso ELAV Circus, in via Madonna della Neve, n° 3 (Bergamo) Le Giornate professionali sono una piattaforma di networking e aggiornamento sulle opportunità che festival, mercati, training programme e fondi europei offrono a giovani registi e produttori italiani, in una prospettiva di internazionalizzazione e professionalizzazione.

Venerdì 13 marzo, il tema della giornata sarà: “I festival europei: ruolo e prospettive nel nuovo decennio di europa creativa”. Intervengono: Cristina Loglio (esperta di politiche europee per la cultura), Silvia Sandrone (Creative Europe Desk Italy MEDIA), Martha Otte (Tromsö International Film Festival), Milja Mikkola (Midnight Sun Film Festival), Arnaud Dumatin (La Rochelle International Film Festival), Joana Fresu De Azevedo (Consiglio Direttivo AFIC), Silvia Pareti (Piccolo Grande Cinema), Eddie Bertozzi (Academy Two), Juliette Rajon (Festival Lumière e Marché du Film Classic di Lyon), György Ráduly (National Film Institute – Film Archive – Hungary e Budapest Film Marathon), Alessandra Speciale (Milano Film Network), Frédéric Boyer (Les Arcs FF e il Co-production Village), Javier Garcia Puerto (Tallin Black Nights FF e Industry@Tallinn & Baltic Event:), Manuela Buono (Slingshot Films), Marek Sindler (Eventival), João Nicolau (regista).

Sabato 14 marzo, il tema della giornata sarà: Fondi europei, co-produzioni europee e accesso al mercato: what is what?. Intervengono: Cristina Loglio (esperta di politiche europee per la cultura), Silvia Sandrone (Creative Europe Media Desk Italy), Bruno Zambardino (ILC/ Direzione Generale Cinema e Audiovisivo MIBACT), Griselda Guerrasio (Istituto Luce Cinecittà / FilmItalia), Federico Pedroni (Rai Cinema), Jo Mühlberger (European Film Promotion), Alessandro Gropplero (When East Meets West), Claudia Di Lascia (AGICI Nord Ovest), Federico Minetti (Effendemfilm), Simone Gandolfo (Macaia Film), Ines Vasiljevic (Nightswim), Gianfilippo Pedote (Casa della visioni), Danis Tanović (regista), Cédomir Kolar(produttore), Rúnar Rúnarsson (regista e produttore), Cristina Sardo (Rossofuoco), Pietro Pinetti (Studio Bozzetto).

Tutti i panel sono in lingua inglese. Ingresso gratuito per tutti gli accreditati Industry.