Uscite penalizzate nella settimana del Coronavirus

Per far fronte all’emergenza epidemiologica da Coronavirus la chiusura fino al 2 marzo delle sale cinematografiche delle Regioni Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia - si calcola circa 850 sale ed oltre 1800 schermi - penalizza fortemente le uscite di questa settimana. Rinviati a data da destinarsi due titoli importanti come Si vive una volta sola di Carlo Verdone e Volevo nascondermi di Giorgio Diritti, in concorso alla Berlinale. E rinunciano all’uscita in sala anche Dopo il matrimonio, The Grudge, Non si scherza col fuoco, i cartoon Lupin III-The First e Arctic-Un'avventura glaciale.

Sfidano la sorte solo 3 titoli, a cominciare da La partita, esordio nel lungometraggio di Francesco Carnesecchi, con protagonista Francesco Pannofino nei panni di un allenatore di calcio della periferia romana che non ha mai vinto nulla, ma che s’imbatte nella grande occasione con l’ultima partita del campionato.

C’è poi il drammatico Doppio sospetto di Olivier Masset-Depasse, Alice e Céline abitano in due villette a schiera e sono migliori amiche, quasi sorelle, fino al giorno in cui Alice non giorno in cui Alice non assiste, impotente, alla morte del figlio di Céline. E infine il drammatico La Gomera - L’isola dei fischi di Corneliu Porumboiu con al centro la vicenda di un ispettore di polizia di Bucarest che s'imbarca per l'isola di Gomera, nelle Canarie. L’obiettivo è imparare in fretta il Silbo, il linguaggio fischiato che i contadini del luogo utilizzano, per poi usare questo codice nel progetto di fuga di un mafioso rumeno dalla prigione.