La rivincita delle sale contro il virus

Volevo nascondermi di Giorgio Diritti con Elio Germano fresco vincitore dell'Orso d'argento a Berlino guida la riscossa delle sale con tantissime uscite in questi giorni di emergenza sanitaria.

Marie Curie di Marie Noelle con Karolina Gruszka, Arieh Worthalter, Charles Berling, Izabela Kuna è la biografia della fisica e chimica di origine polacca, Marie Sklodowska-Curie, pioniera nello studio della radioattività. La sua vita è consacrata alla ricerca scientifica insieme al marito Pierre Curie, fino alla sua accidentale morte. In un ambiente maschile e conservatore, Marie, rimasta sola, deve lottare per trovare il suo posto.

The Grudge di Nicolas Pesce con Andrea Riseborough, Demián Bichir, John Cho è il reboot del film diretto da Takashi Shimizu nel 2004, interpretato da Sarah Michelle Gellar.

Picciridda con i piedi nella sabbia di Paolo Licata con Lucia Sardo, Ileana Rigano, Marta Castiglia, Katia Greco è la storia di una bambina cresciuta alla fine degli anni '60.

Dalla Sardegna arriva L'agnello di Mario Piredda.

Queen & Slim di Melina Matsoukas con Daniel Kaluuya, Bokeem Woodbine, Chloë Sevigny: un agente di polizia s'imbatte in una ragazza e un ragazzo alla prese con il primo appuntamento.

Sono innamorato di Pippa Bacca di Simone Manetti è un documentario sull'artista assassinata a soli 33 anni mentre metteva in scena una performance sulle strade della Turchia viaggiando in abito da sposa.

A riveder le stelle di Emanuele Caruso con Giuseppe Cederna, Maya Sansa, Franco Berrino è un film girato a impatto zero, in appena sette giorni nel mese di agosto 2019 con due iPhone di ultima generazione, in Val Granda, 152 km quadrati di natura selvaggia al confine tra il Piemonte e la Svizzera.

Sola al mio matrimonio di Marta Bergman con Alina Serban, Tom Vermeir, è la storia di una giovane madre rumena che abbandona la figlia per unirsi a uomo in Belgio.

Buñuel - nel labirinto delle tartarughe di Salvador Simó è un film d'animazione vincitore di molti premi, tra cui l'Efa, che ripercorre la lavorazione del documentario Las Hurdes.

Vulnerabili di Gilles Bourdos con Alice Isaaz, Suzanne Clément, Vincent Rottiers, Pauline Etienne parla di una coppia felice, una donna incinta e un uomo stralunato intrecciando tre storie d'amore.

E' un documentario sul mondo dei figuranti che anima Cinecittà Nessun nome nei titoli di coda di Simone Amendola con Antonio Spoletini, Fernando Meirelles, Marcello Fonte, Pupi Avati.

La donna dello smartphone di Fabio Del Greco con Chiara Pavoni, Silvana Porreca, Hanad Sheik è la vicenda di un vecchio malato che trova uno smartphone: all'interno ci sono video che raccontano la vita di una donna che si trasferisce da una piccola città in Italia per lavorare come insegnante in una città che si rivela ostile e incomprensibile: Roma.

Molto interessante la docu fiction di Davide Maldi L'apprendistato con Luca Tufano, premiata al Festival di Torino.

Hello World di Tomohiko Ito è uno struggente racconto che sfida i limiti del tempo e dello spazio realizzato dai produttori di Your Name.