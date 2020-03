Stefano Accorsi per il Teatro in TV

La Fondazione Teatro della Toscana annuncia l’avvio della Firenze Tv. Un’azione sul Web multicanale e multiofferta per far vivere il teatro direttamente a casa degli spettatori, durante la necessaria chiusura delle sale a salvaguardia della salute pubblica. Innanzitutto, un canale YouTube, con video originali creati ad hoc da artisti come Stefano Accorsi, Pierfrancesco Favino, Giancarlo Sepe, Gabriele Lavia, Andrée Ruth Shammah, Glauco Mauri, Roberto Sturno, Federica Di Martino, Vinicio Marchioni, Marco D’Amore, Giulio Scarpati, Michele Santeramo.

Il primo contributo, quello di Stefano Accorsi, una lettura dai Sillabari di Goffredo Parise, sarà rilasciato oggi, venerdì 13 marzo, alle 20:45, l’orario di inizio canonico degli spettacoli in stagione al Teatro della Pergola. La FirenzeTv è un’iniziativa in collaborazione con Controradio.

