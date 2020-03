Cartoons on the Bay a dicembre

L'edizione 2020 del, promosso da Rai e organizzato da Rai Com in collaborazione con la Regione Abruzzo, il Comune di Pescara e il Comune dell'Aquila, si svolgerà la prima settimana di dicembre a Pescara. Le date identificate ad oggi sono dal 3 al 5 dicembre. In quella occasione verranno assegnati i Pulcinella Awards nel rispetto dei termini del regolamento in vigore. La giuria preliminare ha già indicato i finalisti per ciascuna categoria in concorso. La giuria internazionale sta continuando il suo lavoro da remoto. A dicembre saranno consegnati anche i premi "Pitch Me!" per cui sono già stati selezionati i finalisti.