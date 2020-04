EFP: strategie di networking digitale

A fronte della crisi che ha travolto anche i festival, EFP-European Film Promotion ha elaborato un piano d'azione per continuare a promuovere in tutto il mondo film, artisti e società di vendita e per sostenere i suoi membri, gli istituti nazionali di promozione cinematografica di tutta Europa. Il piano prevede di attuare digitalmente i programmi di networking e di promozione già stabiliti per il 2020.

Tra le altre attività, il piano d'azione prevede una riunione settimanale periodica del comitato di crisi. In queste riunioni di videoconferenza, EFP si confronta con tutti i membri, gli enti di promozione, gli agenti di vendita, i festival e altri partner e associazioni del settore in merito alla situazione attuale e alle questioni che la circondano. Jérôme Paillard, direttore del Marché du Film di Cannes, è stato il primo ospite di queste riunioni e ha discusso dell'ipotesi di un mercato virtuale di Cannes. Nel secondo incontro, sono stati ascoltati i direttori di festival che hanno deciso di tenersi online, tra cui Yianna Sarra di Thessaloniki Documentary, Tine Fischer di CHP: DOX, Laurence Herszberg di Series Mania ed Emilie Bujes di Visions du Réel.

EFP sta esplorando le opportunità per realizzare online gli eventi EUROPE! UMBRELLA, organizzati tradizionalmente in festival e mercati extraeuropei, compresi pitching virtuali, proiezioni di work in progress, presentazioni di trailer. Inoltre, EFP prevede di collaborare con tutti i festival e mercati partner che diventano eventi virtuali mettendo a disposizione tutti gli strumenti digitali adatti. EFP offrirà, inoltre, l'organizzazione di una formazione online ai membri ed altri partner per affrontare il passaggio al digitale in tutte le aree dell'attività di promozione, trattando temi come social media, pubblicità digitale, traffico online, strumenti digitali b2b, VOD.

In dettaglio, queste le novità per i prossimi programmi:

EFP:THE CHANGING FACE OF EUROPE HotDocs, Toronto

Per il terzo anno consecutivo, EFP e Hot Docs presenteranno The Changing Face of Europe come una sezione dedicata del festival. Sebbene le proiezioni pubbliche saranno posticipate a fine anno, il festival ha annunciato l'intenzione di andare avanti con la parte industry di Hot Docs, che si terrà come evento virtuale dal 30 aprile al 31 maggio. I 10 eccezionali documentari in 'The Changing Face of Europe', che offrono una visione della realtà della vita europea contemporanea, saranno presentati agli accreditati attraverso la piattaforma Doc Shop. I cineasti sono inoltre invitati a partecipare ai nuovi programmi dell'industria digitale tra cui panel, case study, Distribution Rendezvous e Industry Mico Meetings. Inoltre, registi e produttori parteciperanno ad incontri virtuali one-to-one organizzati da EFP con buyer e selezionatori di festival.

PRODUCERS ON THE MOVE, Festival di Cannes

Il programma quest'anno si svolgerà nelle date previste inizialmente, dall'11 al 15 maggio 2020, indipendentemente dal Festival di Cannes che ad oggi non ha definito se e come potrà tenersi l'edizione di quest'anno. Gli speed-dating e i panel dedicati ai 20 produttori europei selezionati si terranno online. Un case study e colloqui con esperti completeranno il programma digitale della durata di cinque giorni.

Film Sales Support (FSS) e Mercati internazionali

In conformità con le Linee guida di MEDIA Europa Creativa, EFP farà tutto il possibile per rendere FSS più flessibile e utile per le società di vendita europee, tenendo conto della situazione attuale. A sostegno degli sforzi degli agenti di vendita per garantire la circolazione e la distribuzione di film europei al di fuori dell'Europa, FSS sarà reso disponibile per attività di promozione interamente digitali agli acquirenti extraeuropei, senza la necessità della presenza fisica dei venditori in un festival o mercato). Inoltre, EFP sta attualmente riflettendo su come implementare gli "Umbrellas" digitali nei principali mercati cinematografici di Toronto, Busan e Hong Kong.