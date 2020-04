Orrico: "Allo studio misure per gli intermittenti"

"Stiamo ragionando su tutta una serie di misure per coprire tutti i lavoratori del mondo dello spettacolo, penso ai lavoratori intermittenti, che non siamo riusciti a tutelare con il decreto 'Cura Italia' perché, per l'enorme varietà del mondo della cultura, è molto complesso fare delle misure omogenee". Lo ha detto il sottosegretario ai Beni culturali e al Turismo con delega al cinema e all'audiovisivo Anna Laura Orrico ospite della trasmissione 'La vita in diretta'.

Orrico ha ricordato: "Prima ancora che scattasse la chiusura del Paese, che è stata decretata l'8 marzo dal presidente del Consiglio, avevamo già convocato tutte le associazioni di categoria e tutti i rappresentanti del mondo della cultura". La chiusura, infatti, "ha riguardato non soltanto i teatri e i cinema ma anche i musei e le biblioteche, un vero colpo al cuore per il nostro Paese". Nel decreto 'Cura Italia' "abbiamo cercato - ha proseguito il sottosegretario - di adottare le prime misure per tamponare l'emergenza. Abbiamo quindi immediatamente messo a disposizione un indennizzo di 600 euro per i lavoratori autonomi del mondo dello spettacolo, abbiamo creato un fondo per l'emergenza di 130 milioni di euro che andrà a creare tutta una serie di misure di ristoro per il mondo del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo. Abbiamo riservato una quota, circa 10 milioni di euro dei fondi gestiti dalla Siae, per ristorare il mondo degli autori e dei musicisti, tutti quei lavoratori che sono messi a dura prova dalla chiusura del mondo della cultura. Abbiamo sospeso il pagamento di tutti quei contributi per coloro che lavorano nel mondo della cultura e gestiscono anche i nostri beni culturali", ha concluso.