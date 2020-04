Whitney Houston, in lavorazione il biopic scritto da Anthony McCarten

Era The Bodyguard, era Kevin Kostner, era il ’92, quando Whitney Houston veniva celebrata sul grande schermo, con una storia ispirata alla stella che era, per un film diretto da Mick Jackson.

Dopo 8 anni dalla scomparsa (11 febbraio 2012), The Whitney Houston Estate, Pat Houston (cognata ed ex assistente della cantante), l'editrice Primary Wave e il produttore discografico Clive Davis con Larry Mestel e Denis O'Sullivan stanno collaborando per un biopic dedicato a Whitney Houston – 25 anni di carriera e 200 milioni di dischi venduti - diretto da Stella Meghie (The Photograph) e scritto da Anthony McCarten, non raramente nominato all'Oscar e autore de L'ora più buia, Bohemian Rhapsody, I due papi e La teoria del tutto.

Il titolo annunciato: I Wanna Dance With Somebody, brano iconico del grande talento canoro, anche se, al momento, non ci sono dettagli sul cast del film e dunque su chi, soprattutto, darà corpo e volto a Whitney Houston, ma dalle note di produzione si legge che il film sarà "celebrazione gioiosa, emozionante e drammatica della vita e della musica della più grande cantante R&B e pop di sempre, seguendo il suo percorso dall'oscurità alla fama mondiale. Cercheremo di essere davvero onesti anche sul caro prezzo pagato per ottenere quella celebrità. Sarà, insomma, una saga ricca e complessa, alla ricerca dell'equilibrio perfetto tra canzoni, cantante e pubblico e, al tempo stesso, l'emozionante racconto di una semplice ragazza del New Jersey in cerca della sua strada".

Clive Davis, che ha conosciuto Houston sin da quando aveva solo 19 anni, ha dichiarato:"Dalla mia esperienza personale e professionale con Whitney, so che la sua intera storia non è stata ancora raccontata. Sono felice che Anthony McCarten abbia deciso di impegnarsi in una sceneggiatura che non risparmierà nulla e sarà musicalmente ricca, in modo da raccontare in modo completo Whitney, il cui genio vocale ha avuto delle influenze profonde sul mondo mentre lei combatteva fieramente contro i demoni che l'hanno portata alla fine".