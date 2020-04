We Are One, i festival di cinema insieme su YouTube

Venezia, Cannes, Berlino e Tribeca si uniscono, insieme ad altre importanti kermesse cinematografiche, per dare vita ad un unico festival. L'evento, senza precedenti, si chiama We Are One: A Global Film Festival e sarà su YouTube dal 29 maggio al 7 giugno (youtube.com/WeAreOne). L'iniziativa è stata organizzata e prodotta da New York's Tribeca Enterprises, sarà completamente gratuita e comprenderà la programmazione di venti dei principali festival in tutto il mondo.

Nei dieci giorni di streaming non ci sarà pubblicità ma solo film, corti, documentari e tavole rotonde. L'elenco dei film non è stato ancora reso noto. Come per il concerto da casa One World, Together at Home organizzato da Lady Gaga, anche We Are One: A Global Film Festival avvierà una raccolta fondi per il Covid-19 che andrà a favore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e di altri enti in tutto il mondo.

Questo, al momento, l'elenco dei Festival parte di We Are One: Annecy International Animation Film Festival, Berlino Film Festival, BFI London Film Festival, Cannes Film Festival, Guadalajara International Film Festival, International Film Festival & Awards Macao (IFFAM), Jerusalem Film Festival, Mumbai Film Festival (MAMI), Karlovy Vary International Film Festival, Locarno Film Festival, Marrakech International Film Festival, New York Film Festival, San Sebastian International Film Festival, Sarajevo Film Festival, Sundance Film Festival, Sydney Film Festival, Tokyo International Film Festival, Toronto International Film Festival, Tribeca Film Festival, Mostra del Cinema di Venezia.