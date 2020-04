Morante e Rignanese leggono fiabe per ragazzi

Alcune tra le più belle voci del cinema italiano leggono ad alta voce storie per bambini e ragazzi: Laura Morante, Nicola Rignanese, Giovanni Anzaldo, Giulia Rupi, Alessandro Cosentini, Valentina Carnelutti prendono parte al progetto toscano "Leggere: forte! Ad alta voce sviluppa l'intelligenza". Insieme a loro anche voci dallo sport come Leonardo Pavoletti e Marco Guida o dalla musica come Andrea De Rocco “Pupillo” dei Negramaro. Tanti gli scrittori, da Antonio Ferrara a Licia Troisi. E la lista non finisce qui.

Personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura, della musica e dello sport hanno scelto di prestare la propria voce all'iniziativa della Regione Toscana che, con la direzione scientifica dell’Università di Perugia, promuove la lettura ad alta voce con più determinazione che mai in tempi di coronavirus e che in questa situazione di emergenza ha trasformato la propria azione attraverso l'ideazione e realizzazione di risorse online qualificate per bambini di tutte le fasce d’età, soprattutto per la fascia 0-6, la più penalizzata in epoca di didattica a distanza, in modo da poter garantire un’esposizione alla lettura di storie quotidiana, condizione necessaria per apprezzare nel lungo periodo benefici di tipo cognitivo.

Tutte le letture, anche quelle dei testimonial che hanno deciso di aiutare questo progetto sono qui: https://bit.ly/3ePo4kYMateriale su “Leggere: forte!” è disponibile su www.regione.toscana.it/leggereforte.