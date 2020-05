Al #Cinemadacasa di Alice Costanza Quatriglio e i film sportivi

#Cinemadacasa, il flash mob cinematografico promosso da Alice nella città che nei giorni del lockdown ha incontrato tanti amici (Zidalab di Torino, Ylenia Politano a Bologna, la Film Commission Sardegna a Cagliari), prosegue nella fase 2 tra dirette e finestre che si continuano ad aprire per proiettare in tutta Italia. Ogni giorno si illuminerà una città per fare in modo di continuare il passaparola che sta mantenendo l'attenzione sul cinema, sugli autori, sulle maestranze e sulla voglia di tornare in sala.

Il palinsesto ed il programma delle dirette sarà visibile sulla pagina facebook di #cinemadacasa che raccoglierà i filmati e le informazioni di tutte le finestre accese. Alice, oltre al coordinamento del programma nelle diverse città, proseguirà con le dirette e gli appuntamenti speciali di “#cinema da Casa- Alice” il giovedì e la domenica sera. Giovedì sarà la volta della regista Costanza Quatriglio che racconterà alcuni dei film a cui è più legata, mentre domenica, grazie alla collaborazione con la 'Gazzetta Sello sport', si avrà un appuntamento speciale dedicato a cinema e sport.I film saranno scelti dai lettori del giornale che, tramite un sondaggio, sceglieranno tra i 30 titoli proposti (da The Wrestler a Momenti di gloria, da Tonya a Million Dollar Baby), i 12 film di cui verranno proiettate le sequenze. Previsto anche ospite a sorpresa.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA:

Lunedi - TORINO ORE 2130 ZIDALAB PAGINA INSTAGRAM

Martedì - CAGLIARI ORE 22 FILM COMMISION SARDEGNA PAGINA FACEBOOK

Mercoledì - BOLOGNA ORE 22 YLENIA POLITANO FACEBOOK

Giovedì - ROMA ORE 22 CINEMA DA CASA _ALICE PAGINA FACEBOOK E ISTAGRAM DI ALICE NELLA CITTA’

Venerdì - TORINO ORE 2130 ZIDALAB PAGINA INSTAGRAM

Sabato – BOLOGNA BOFILM PAGINA FACEBOOKDomenica - ROMA ORE 22 CINEMA DA CASA_ ALICE PAGINA FACEBOOK E ISTAGRAM DI ALICE NELLA CITTA’.