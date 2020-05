Frémaux: niente festival 'fisico'. Al lavoro su collaborazione con Venezia

Sarebbe stata la vigilia della 73a edizione, prima rimandata e poi sospesa per l'emergenza coronavirus, e il delegato generale Thierry Frémaux affronta la realtà e annuncia l'impossibilità che il festival possa svolgersi sulla Croisette in autunno. "Stando ad oggi, è difficile immaginare un'edizione 'fisica' di Cannes 2020, così dovremo fare qualcosa di diverso" ha spiegato in un'intervista a 'Screen International'.

Il Festival annuncerà in ogni modo una selezione di titoli, senza competizione, a inizio giugno: "Vogliamo promuovere i film che abbiamo visto e amato, arrivati da tutto il mondo. Opere meravigliose che è nostro dovere aiutare a trovare un pubblico".

Frémaux rivela anche qualcuno dei film che avrebbero probabilmente debuttato se la situazione fosse stata normale: The French Dispatch di Wes Anderson, Tre Piani di Nanni Moretti e Soul di Pete Docter.

Se ora "andranno altrove, sarò contento per loro. La cosa più importante è che il più ampio numero di spettatori possa vederli". Inoltre, dopo le polemiche degli anni scorsi, Netflix sarebbe tornata fuori concorso sulla Croisette, grazie a Da 5 Bloods, il nuovo film di Spike Lee, che era stato designato come presidente della giuria internazionale ("Spero Lee possa esserlo il prossimo anno").

Frémaux conferma inoltre l'intenzione di una collaborazione fra Cannes e i principali festival d'autunno, attraverso la condivisione di alcuni titoli, principalmente con Venezia, ma anche con Toronto, Deauville, Angouleme, San Sebastian, New York, Busan in Corea del sud e il Lumière festival di Lione. "Ci stiamo lavorando - dice - questi piani dipendono da come sarà la situazione sanitaria. Sapremo di più a giugno".