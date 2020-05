Il punto della situazione

Mentre sui social impazzano i ricordi nostalgici dell'edizione dello scorso anno da parte di partecipanti e addetti ai lavori, con la speranza di poter presto tornare a calcare la Croisette e le affollate sale conferenza del Palais, Cannes lotta per la sopravvivenza nonostante sia ormai evidente che l'edizione 2020 salta, sia nella sua versione primaverile, che sarebbe dovuta iniziare ieri, che nella considerata ma di fatto improponibile edizione autunnale.

Il Festival presenterà comunque una selezione di film a inizio giugno e collaborerà, come annunciato dal delegato Thierry Fremaux, con altre kermesse a partire da Venezia.

“Ad oggi, un’edizione fisica sembra complicata da organizzare, quindi stiamo andando avanti con l’annuncio dei film della selezione (ufficiale) che ci sarà a giugno”, ha detto un portavoce del festival, confermando ciò che il diettore artistico di Cannes Thierry Fremaux aveva detto domenica in un’intervista con 'Screen Daily'.

Cannes organizzerà una “ridistribuzione” fuori dalle mura (di Cannes), in collaborazione con i festival autunnali”, ha detto il portavoce. Durante il fine settimana, Fremaux ha dichiarato che invece di svelare tutto ciò che avrebbe dovuto essere la selezione ufficiale di quest’anno – tra cui Concorso ufficiale, Fuori concorso e Un Certain Regard – annuncerà solo un elenco di film che facevano parte del roster e che dovrebbero essere distribuiti nei cinema tra oggi e la prossima primavera. A questi film verrà assegnata un’etichetta “Cannes 2020”. Il processo di selezione per il festival del prossimo anno, nel frattempo, inizierà in autunno.

Alcuni film selezionati per questa edizione e che hanno ritardato la loro uscita di un anno verranno presi in considerazione per l’edizione 2021. Cannes presenterà i suoi film “etichettati” in festival come Toronto, Deauville, Angoulême, San Sebastian, New York, Busan e il festival Lumière di Fremaux a Lione. Fremaux ha aggiunto che c’è anche l’idea di presentare i film insieme al Festival di Venezia. Nel frattempo, l’edizione virtuale del Marché du Film di Cannes è prevista tra il 22 e il 26 giugno, insieme a un mercato virtuale guidato da agenzie statunitensi.