18 regali disponibile su Netflix nel mondo

di Francesco Amato è disponibile in tutto il mondo su, tranne che in Italia dove arriverà in seguito rispettando le regole sulle window. Il film drammatico racconta la storia vera di Elisa Girotto - una giovane madre che, avendo scoperto di essere gravemente malata, decide di preparare 18 regali per la figlia appena nata, accompagnandola fino alla maggiore età. Prodotto da Lucky Red con Rai Cinema e venduto a Netflix da True Colours, il film è interpretato da Benedetta Porcaroli, giovane protagonista della serie Baby, da Vittoria Puccini ed Edoardo Leo.