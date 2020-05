Teodora su MioCinema con The square e Amour

Da lunedì 18 maggio anche Teodora Film sarà sulla nuova piattaforma MioCinema con due titoli straordinari vincitori della Palma d'Oro, The square di Ruben Östlund e Amour di Michael Haneke. MioCinema, nata da un'idea di Lucky Red, Circuito Cinema e MyMovies, è la prima piattaforma on demand in Italia dedicata al cinema d'autore con il coinvolgimento diretto delle sale, e dedicherà uno speciale ai film che hanno fatto la storia del Festival di Cannes.

The square, Palma d'Oro nel 2017, diretto dallo svedese Ruben Östlund, è un mix irresistibile di ironia e provocazione, analisi sociale e umorismo scorretto. Il protagonista, curatore di un museo d'arte contemporanea a Stoccolma, vede la sua vita rispettabile precipitare nel caos a causa di un evento solo apparentemente banale: il furto di un cellulare.

Michael Haneke, con Amour ha vinto la seconda Palma d'oro e l'Oscar per il Miglior film straniero. Anche grazie a un cast formidabile che comprende tre leggende del grande schermo come Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva e Isabelle Huppert, il film ha commosso il mondo con una delle più struggenti storie d'amore mai raccontate.