Lazio: contributo a fondo perduto per gli affitti delle sale

La Regione Lazio continua ad essere al fianco dei cinema con un nuovo strumento messo in campo a sostegno di un settore duramente colpito dall’emergenza sanitaria. Dopo l’approvazione del Consiglio Regionale e della Giunta è stato pubblicato l’Avviso per il rimborso degli affitti dei cinema che prevede un contributo a fondo perduto pari al 40% delle locazioni dei mesi di chiusura obbligata (marzo, aprile e maggio).

Come già attuato per i teatri, anche le micro, piccole e medie imprese di esercizio cinema potranno richiedere un parziale rimborso dei canoni per i mesi di inattività per i quali si stima una perdita, solo nel Lazio, di oltre 25 milioni di euro del volume d’affari per le 120 strutture e i 400 schermi sul territorio.

Ecco il link all’Avviso Pubblico: https://www.laziocrea.it/laziocrea/gare/avviso-per-la-concessione-di-contributi-per-affitti-dei-cinema-della-regione-lazio/

Eventuali proroghe della misura straordinaria di contributo saranno valutate sulla base dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica. Il Bando Affitti, con un fondo di 640mila euro, arriva dopo altri strumenti di sostegno come l’Avviso per interventi di innovazione tecnologica e risparmio energetico (1 milione per i cinema) e quello per la messa in sicurezza ed accessibilità delle strutture (500mila euro).

In vista di una ripresa difficile con la riapertura prevista il 15 giugno, che potrebbe essere condizionata dalle norme per il contenimento del contagio e gravata dalle nuove abitudini di "distanziamento fisico", il settore cerca di riprendersi quindi anche grazie al sostegno della Regione Lazio.