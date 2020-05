Lucca Film Festival e Europa Cinema edizione felliniana

Il Lucca Film Festival e Europa Cinema, uno degli eventi di punta della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, slitterà in autunno a causa dell’emergenza sanitaria internazionale, in un festival diffuso tra appuntamenti virtuali e in sala in vari luoghi della città.

"Stiamo valutando – ha commentato Nicola Borrelli, presidente del festival – nuove forme e nuovi linguaggi per arrivare al pubblico con strategie condivise con la città e con i vari partner. Siamo sicuri che anche questa volta il cinema darà delle risposte concrete che contribuiranno per la ripartenza del mondo della cultura in Toscana e in Italia".

E' stato svelato il poster dell’edizione 2020 dedicato a Federico Fellini, in occasione dei cento anni dalla nascita. Come fosse uno scatto di una vecchia macchina fotografica dell’epoca, l’artista lucchese Francesco Giani ha realizzato un manifesto in cui campeggiano delle onde che trasportano alcuni dei simboli del cinema felliniano: Anita Ekberg ne La dolce vita, il rinoceronte de E la nave va e la luna piena de La voce della luna.

Sono state posticipate le date per le iscrizioni al Concorsi Lungometraggi e Cortometraggi al 31 agosto (il 15 settembre saranno annunciati i film selezionati).

Per la giuria studentesca sarà possibile iscriversi fino al 22 settembre inviando sempre una email all’indirizzo segreteria@luccafilmfestival.it.