Nasce in Toscana la sala virtuale Più Compagnia

Nasce Più Compagnia, uno spazio virtuale con il cinema al centro, con eventi di letteratura, teatro, musica e danza, per un progetto della Fondazione Sistema Toscana e della Regione Toscana.

Più Compagnia si presenta come una sala cinematografica virtuale del Cinema La Compagnia, la Casa del cinema della Toscana, per raddoppiare, online, la proposta culturale declinata in varie forme, fruibile con qualsiasi dispositivo connesso. Alla sala virtuale si potrà accedere direttamente dal sito www.cinemalacompagnia.it: l’utente troverà le offerte dettagliate con didascalie e spiegazioni, orari e prezzi, in cui si potrà muovere liberamente scegliendo lo spettacolo preferito. Sul sito trovate anche il programma dettagliato.