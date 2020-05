GA&A Production di Gioia Avvantaggiato su Amazon Prime Video

Amazon Prime Video si arricchisce di film e documentari prodotti e distribuiti dalla GA&A Production di Gioia Avvantaggiato. Ecco i titoli disponibili fin d'ora e per tutto il mese di giugno.

Ragnarock di Mikkel Brænne Sandemose, interpretato da Pål Sverre Hagen, Nicolai Cleve Broch e Bjørn Sundquist: film d'avventura norvegese che racconta le vicende di un archeologo ossessionato da una strana iscrizione su una nave vichinga. Il messaggio, se decriptato, lo metterà sulle tracce di un tesoro perduto.

Leonardo: l'uomo che salvò la scienza di Mark Daniels, prodotto da GA&A Production in coproduzione con Program33/France Télévisions, Thirteen Productions LLC per WNET e SBS-TV Australia ci rivela il Leonardo Da Vinci inventore: 6mila pagine di appunti e disegni con progetti di macchine semoventi, armi innovative, strumenti rivoluzionari e architetture audaci per approfondire la vita di una delle menti più brillanti della storia dell'umanità.

Si cambia musica con When you're strange di Tom DiCillo, primo film documentario sulla storia dei Doors in cui si ripercorrono le orme di Jim Morrison, dall'incontro con il tastierista Ray Manzarek fino alla tragica morte avvenuta a Parigi nel 1971. Si spazia tra gli eccessi e la poesia di una delle più complesse e controverse figure della musica rock, con immagini inedite e private della band e i racconti dal dietro le quinte, attraverso la voce narrante (nella versione italiana) di Morgan.

Dal 31 maggio Once upon a date – E vissero felici e contenti di Lee Friedlander, con Katrina Bowden, Titus Makin Jr. e Francia Raisa. Due fratelli lavorano nella compagnia edile del padre con l'obiettivo di costruire un hotel e, dopo aver acquistato una serie di lotti a Los Angeles, solo quello di un teatro li separa dalla sua realizzazione. I due ragazzi a Los Angeles incontrano Tiffany, scrittrice di spettacoli per bambini che gestisce il teatro “E vissero felici e contenti”...

Il 1° giugno esce Lost in Florence – Un'estate a Firenze, commedia romantica ambientata nel capoluogo toscano, diretta da Evan Oppenheimer e interpretata da Alessandra Mastronardi, Alessandro Preziosi, Marco Bonini, Brett Dalton e Stana Katic. Eric è un giocatore di football americano, in visita dalla cugina a Firenze insieme alla sua ragazza. Qui decide di farle la proposta di matrimonio, ma lei rifiuta, così, preso dallo sconforto decide di rimanere in Italia dove scoprirà il mondo del calcio storico fiorentino.

Altre anteprime in arrivo nel mese di giugno tra cui Cold Case Hammarskjold di Mads Brügger, storia dell'investigazione sulla morte del Segretario Generale delle Nazioni Unite svedese Dag Hammarskjöld avvenuta nel 1961. Il lungometraggio è stato vincitore del Premio per la Miglior Regia di Documentario al Sundance e finalista al Lux Prize 2019 del Parlamento Europeo.