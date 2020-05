Cinema Muto, rinvio: quest’anno online le Cineteche mondiali

Le Giornate del Cinema Muto di Pordenone per quest’anno non ci saranno, non in presenza, è un annuncio ufficiale dell’organizzazione, che però ha assicurato proposte online. "L'imperativo di mettere al primo posto la salute delle persone, e l'impossibilità di accogliere al teatro Verdi - per l'annuale appuntamento con il cinema muto - il numeroso pubblico, proveniente in gran parte dall'estero, ci hanno spinto a rinviare al 2021 il programma, già predisposto dal direttore Jay Weissberg. 8 giorni di retrospettive ed eventi per i quali non è ipotizzabile il trasferimento online".

L'edizione 2020, però, è stata trasformata nel primo festival co-prodotto con le Cineteche di tutto il mondo. Saranno queste a proporre online i loro tesori stabilendo un dialogo diretto con il pubblico delle Giornate: gli Archivi cinematografici, dunque, i protagonisti assoluti. La Library of Congress di Washington D.C., Lobster Films di Parigi, Det Danske Filminstitut di Copenaghen, il China Film Archive di Pechino, l'EYE Filmmuseum di Amsterdam, il National Film Archive of Japan di Tokyo sono alcuni tra i primi a essere già stati cooptati, insieme alla Cineteca del Friuli, co-fondatrice con Cinemazero delle Giornate del Cinema Muto.

Sono al vaglio del direttore alcune proposte per le proiezioni, con accompagnamento musicale - visioni inedite, nuovi restauri e nuovi progetti - cui si affiancherà un denso calendario di appuntamenti che prevede incontri con i musicisti, seminari con gli esperti, lezioni di cinema, interviste ai responsabili dei maggiori archivi.

Prevista l'assegnazione del Premio Jean Mitry (35ma edizione); il catalogo bilingue con le schede dei film e i saggi di approfondimento sarà scaricabile dal sito ufficiale, oltre che disponibile in formato cartaceo.