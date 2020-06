White Flowers disponibile su The Film Club

White Flowers, il thriller sperimentale diretto dai registi Marco De Angelis e Antonio Di Trapani, presentato in anteprima italiana alla 55/ma Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro (leggi l'articolo di Cinecittà News), arriva in streaming da martedì 2 giugno sulla piattaforma The Film Club, il servizio di video on demand di Minerva Pictures, che mette a disposizione un esclusivo catalogo di film d'autore e di genere, classici, cult e rari.

Prodotto da Solaria Film con il Centro Produzione Audiovisivi – Università Roma Tre, in collaborazione con Rai Cinema e con il contributo di MIBACT DG Cinema, Regione Calabria e Regione Liguria, è interpretato da Ivan Franek, Hayase Mami e Yuki Iwasaki ed è il secondo lungometraggio di una coppia di autori fuori dagli schemi. L’opera infatti combina la ricerca visiva e visionaria del racconto, tipica del lavoro di De Angelis e Di Trapani, con il genere thriller; tra ghost story e gangster story, è ambientato tra il Giappone e l’Italia, tra Genova e Cosenza.

The Film Club è il servizio di Video On Demand che mette a disposizione una ricca videoteca digitale senza sottoscrivere alcun abbonamento o contratto e senza interruzioni pubblicitarie. La piattaforma ha anche un sistema di crediti acquistabili per ottenere sconti su acquisti a pacchetto di più film. Il film è disponibile sulla piattaforma al costo di 4,99 euro e resta accessibile nelle 72 ore successive all’acquisto. Per saperne di più: thefilmclub.it/white-flowers.html