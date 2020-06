Nastri d'argento del documentario: 74 finalisti

Nastri d’Argento del documentario: sono 74 i film che la Giuria del Direttivo Nazionale ha inserito nella selezione ufficiale: 25 titoli di Cinema del reale, 25 tra le opere che raccontano protagonisti e storie di Cinema, Spettacolo e Cultura, una dozzina di Docufiction e altrettanti Film ed eventi d’arte.

Nutritissima la rappresentanza di Istituto Luce Cinecittà con ben 24 titoli prodotti e/o distribuiti nella long list. Segno di una presenza molto forte e specializzata del marchio nel settore documentario e nella sua proposta di titoli ai festival, alle sale, circuiti audiovisivi e home video.

L’annuncio dei finalisti e la consegna dei premi a Roma, in luglio. Quest’anno secondo un calendario che recupera i mesi del lockdown. E' il direttivo del Sngci allargato a colleghi del Consiglio Nazionale a scegliere i vincitori. La selezione (coordinata dal delegato Sngci documentari e cortometraggi, Maurizio di Rienzo) riguarda per regolamento film proposti nell’anno solare (2019) da Festival e rassegne, e/o diffusi poi in sala o su un canale tv o in dvd. La lista dei titoli visionati sarà da domani disponibile sul sito d’informazione del SNGCI www.cinemagazineweb.it

CINEMA DEL REALE

Bellissime di Elisa AMORUSO

El numero nueve – Gabriel Batistuta di Pablo BENEDETTI

Faith di Valentina PEDICINI

Ferragni: unposted di Elisa AMORUSO

Fuori tutto di Gianluca MATARRESE

Il filo dell’alleanza di Francesco MICCICHE’ e Daniela PAPADIA (distr, LUCE)

Il pianeta in mare di Andrea SEGRE (distr. LUCE)

Il varco di Federico FERRONE e Michele MANZOLINI (distr. LUCE)

La casa dei bambini di Francesca MUCI (distr. LUCE)

La mafia non è più quella di una volta di Franco MARESCO (distr. LUCE)

La scomparsa di mia madre di Beniamino BARRESE

La villa di Claudia BRIGNONE

Mother Fortress di Maria Luisa Forenza

Non è sogno (la vita) di Giovanni CIONI

Normal di Adele TULLI (distr. LUCE)

Pino-Vita accidentale di un anarchico di Claudia CIPRIANI

Santa subito di Alessandro PIVA

Scherza con i fanti di Gianfranco PANNONE e Ambrogio SPARAGNA (distr. LUCE)

Selfie di Agostino FERRENTE (distr. LUCE)

Shelter di Enrico MASI (distr. LUCE)

Sono innamorato di Pippa Bacca di Simone MANETTI

Storie d'Africa di Piero CANNIZZARO

Tony Driver di Ascanio PETRINI

Tutto l'oro che c'è di Andrea CACCIA

VACCINI 9 LEZIONI DI SCIENZA di Elisabetta SGARBI

CINEMA SPETTACOLO CULTURA

BERNARDO BERTOLUCCI NO END TRAVELLING di Mario SESTI (distr. LUCE)

BOIA, MASCHERE E SEGRETI. L’HORROR ITALIANO DEGLI ANNI SESSANTA di Steve DELLA CASA

CECCHI GORI – UNA FAMIGLIA ITALIANA di Simone ISOLA e Marco SPAGNOLI (distr. LUCE)

CENTOVENTI CONTRO NOVECENTO di Alessandro SCILLITANI

CITIZEN ROSI di Didi GNOCCHI e Carolina ROSI (distr. LUCE)

COLPITI AL CUORE di Alessandro BIGNAMI

FELLINI FINE MAI di Eugenio CAPPUCCIO

FULCI FOR FAKE di Simone SCAFIDI

IL PRINCIPE DELLE PEZZE di Alessandro DI RONZA

IL SUONO DELLA VOCE di Emanuela GIORDANO

IL VENDITORE DI COLORI di Daniele COSTANTINI (distr. LUCE)

LA COPPA DEL JAZZ di Vivian Tommaso

LA PASSIONE DI ANNA MAGNANI di Enrico CERASUOLO (distr. LUCE)

LIFE AS A B-MOVIE: PIERO VIVARELLI di Fabrizio LAURENTI e Niccolò VIVARELLI (distr. LUCE)

LUCUS A LUCENDO. A PROPOSITO DI CARLO LEVI di Alessandra LANCELLOTTI, Enrico MASI (distr. LUCE)

MI CHIAMO ALTAN E FACCIO VIGNETTE di Stefano CONSIGLIO

MR. WONDERLAND di Valerio CIRIACI

NESSUN NOME NEI TITOLI DI CODA di Simone AMENDOLA

NOTARANGELO LADRO DI ANIME di David GRIECO (distr. LUCE)

PASTRONE! di Lorenzo DE NICOLA

QUALCOSA RIMANE di Francesco d’ASCENZO

SE C’E’ UN ALDILA’ SONO FOTTUTO. VITA E CINEMA DI CLAUDIO CALIGARI di Simone ISOLA e Fausto TROMBETTA

SEGRETARIE. UNA VITA PER IL CINEMA di Daniela MASCIALE e Raffaele RAGO

TURI FERRO: L’ULTIMO PROSPERO di Daniele GONCIARUK

VADO VERSO DOVE VENGO di Nicola RAGONE

DOCUMENTARI ED EVENTI D’ARTE

CANOVA di Francesco INVERNIZZI

DENTRO CARAVAGGIO di Francesco FEI

EMILIO VEDOVA - DALLA PARTE DEL NAUFRAGIO di Tomaso PESSINA

ERMITAGE - IL POTERE DELL’ARTE di Michele MALLY

FRIDA. VIVA LA VIDA di Gianni TROILO

GAUGUIN A TAHITI. IL PARADISO PERDUTO di Claudio POLI

IL MUSEO DEL PRADO – LA CORTE DELLE MERAVIGLIE di Valeria PARISI

LEONARDO - CINQUECENTO di Francesco INVERNIZZI

MATHERA di Francesco INVERNIZZI

PALLADIO di Giacomo GATTI

TINTORETTO. UN RIBELLE A VENEZIA di Giuseppe DONGIOVANNI

WUNDERKAMMER. LE STANZE DELLE MERAVIGLIE di Francesco INVERNIZZI

DOCUFICTION

#ANNE FRANK. VITE PARALLELE di Sabina Fedeli, Anna Migotto

A PRESCINDERE di Gaetano Di Lorenzo

CERCANDO VALENTINA – IL MONDO DI GUIDO CREPAX di Giancarlo Soldi

FIGLI DEL DESTINO di Francesco Miccichè, Marco Spagnoli (LUCE CINECITTA')

IL NOSTRO PAPA di Tiziana Lupi, Marco Spagnoli (LUCE CINECITTA')

IL TERREMOTO DI VANJA – LOOKING FOR CECHOV di Vinicio Marchioni

La legge degli spazi bianchi di Mauro Caputo (LUCE CINECITTA')

La prima donna di Tony Saccucci (LUCE CINECITTA')

L’uomo che visse tre volte di Irish Braschi (LUCE CINECITTA')

Radici di Luigi Faccini (LUCE CINECITTA')

Sogni, sesso e cuori infranti di Gianfranco Giagni ( LUCE CINECITTA')

Welcome Palermo di Masbedo (Nicolò Massazza e Jacopo Bedogni)