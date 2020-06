ex Cinema America: Tar Lazio respinge ricorso a vincolo

Il Ministero per i beni e per le attività culturali e per il turismo rende noto che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - sezione Seconda Quater ha respinto, in quanto "palesemente infondato" - come si legge nella sentenza - il ricorso della proprietà dell'ex Cinema America per l'annullamento del decreto di dichiarazione di interesse culturale della storica sala cinematografica romana da parte della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

La Corte, nel riconoscere le motivazioni e la correttezza procedurale dell'amministrazione, ha pertanto confermato il vincolo dell'ex Cinema America, decretato sulla base del provvedimento del Ministro Dario Franceschini in favore della tutela dei cinema storici.