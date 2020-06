Argento e Veronesi a favore delle arene gratuite

''Cari amici del Cinema America io sono un regista che fa film cosiddetti commerciali e quindi destinati, ad un biglietto da pagare in sala o anche in un'arena estiva. Ma so e condivido tutto ciò che dite perché il vostro è un lavoro giusto''. Lo scrive Giovanni Veronesi su Twitter. ''I film che proiettate sono già sfruttati nelle sale e quindi possono e devono essere visti nelle piazze gratuitamente dalla gente che non può e non ha tempo per permettersi il cinema durante la stagione . Per quello che può servire - conclude Veronesi - sono con voi sempre e comunque . Buon lavoro se ve lo permettono''.

"Sono favorevole alle arene all'aperto questa estate. Alcuni distributori sono contrari? Io invece sono d'accordissimo. Ad esempio sono coi ragazzi del Cinema America, ma anche coi ragazzi di Torino e di Bologna. Loro i film li danno gratis al pubblico". A parlare, ospite di Un giorno da pecora, su Rai Radio1, è Dario Argento. "Nel mondo del cinema è tutto fermo, il mio film Occhiali neri doveva partire questa estate e non so se riusciremo ad iniziare le riprese. Nessuno sa quando si inizierà a girare, ho paura di non riuscire a farlo entro il 2020". Protagonisti saranno l'attrice Stacy Martin, un bimbo cinese che vive in Italia, si chiama Xin.

Aveva detto che sarebbero stati i Daft Punk a firmare la colonna sonora del suo film, ma poi la 'trattativa' si era arenata. "C'è ancora la discussione con la loro casa discografica. Se ci sono rimasto male? No, sono stati loro che mi hanno cercato. Diciamo che per ora - ha concluso Argento - la situazione è sospesa".