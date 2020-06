Premio Volonté a Pierfrancesco Favino

L’isola di La Maddalena, in Sardegna, si prepara ad ospitare per la diciassettesima edizione del festival La Valigia dell'attore, intitolato alla figura di Gian Maria Volonté che, nonostante il complesso momento dell’emergenza Covid-19, conferma le sue date dal 27 luglio al 1° agosto . La rete di festival “Le isole del cinema” conferirà quest’anno il Premio Volonté, la barca in rame ideata da Mario Bebbu e realizzata da Umberto Cervo, ad uno degli attori più affermati della scena italiana ed internazionale: Pierfrancesco Favino.

“Un interprete che ha dimostrato negli anni, esprimendosi tra teatro, cinema e televisione, una passione profonda e una grande preparazione in ruoli di ogni entità, spessore e difficoltà”, hanno dichiarato Giovanna Gravina Volonté e Fabio Canu, ideatori ed organizzatori della manifestazione.

L’edizione 2020 de La Valigia dell'attore è realizzata con il sostegno e patrocinio di MIBACT – Direzione Generale Cinema, Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato alla Cultura e Assessorato al Turismo, Comune di La Maddalena, Ente Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena, Fondazione Sardegna, NuovoIMAIE, Artisti 7607 e la collaborazione della Scuola d’arte cinematografica Gian Maria Volonté e la Fondazione Cervi.