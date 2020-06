A Matera nuova sede del CSC

Nascerà a Matera la sesta sede distaccata della Fondazione Centro sperimentale di Cinematografia. Stamani, nel Palazzo Malvinni-Malvezzi, una convenzione, per la durata di cinque anni, è stata firmata dal sindaco della Città dei Sassi, Raffaello De Ruggieri, dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e dal presidente della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, Felice Laudadio.

La sede è stata individuata e messa a disposizione dall'amministrazione comunale nell'ex facoltà di Architettura dell'Università della Basilicata, in via Lazzazzera.

Dopo la selezioni, le prime lezioni dovrebbero cominciare nella primavera del 2021.

Durante una conferenza stampa a margine della firma della convenzione, è stato più volte ribadito che la scelta di Matera "non è casuale", ma "sposa in pieno la vocazione della città ad ospitare grandi produzioni", come ad esempio l'ultimo James Bond.

Bardi ha inoltre evidenziato che "per la scelta dei docenti si terrà conto anche delle professionalità lucane".