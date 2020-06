Premio Amidei tra Mattotti e Hammamet

Ritorna a partire da luglio a Gorizia il Premio “Sergio Amidei”. Ripensato nella struttura per continuare ad offrire intense pagine di cinema, l’Amidei 2020 si espande nel tempo frammentando la proposta in tanti appuntamenti che da luglio animeranno la vita culturale della città isontina fino a inizio 2021. Ad inaugurare il calendario la sezione dedicata ai film in concorso per il Premio Internazionale alla Migliore Sceneggiatura “Sergio Amidei” in programma dal 16 al 26 luglio al Parco Coronini Cronberg.

11 giorni di cinema durante i quali ai 7 film in concorso si affiancherà 1 proiezione speciale dedicata all’Amidei Kids — per la prima volta in versione serale — e 3 pellicole fuori concorso. Attribuito ogni anno dalla giuria del Premio Amidei composta da prestigiose firme del cinema italiano — la sceneggiatrice Doriana Leondeff, i registi e sceneggiatori Francesco Bruni, Massimo Gaudioso e Francesco Munzi, il regista Marco Risi, la produttrice Silvia D’Amico e l’attrice Giovanna Ralli — il Premio alla Migliore Sceneggiatura rappresenta il riconoscimento alla sceneggiatura più originale e capace di sperimentare nuove formule narrative, attenta alla realtà sociale e ai temi emergenti del mondo contemporaneo. Le sette sceneggiature in concorso selezionate tra i titoli europei usciti nelle sale durante la stagione cinematografica 2019 – 2020 sono le seguenti (in ordine alfabetico): Hammamet / I miserabili / Lontano lontano / L’ufficiale e la spia / Martin Eden / Ritratto della giovane in fiamme / Sorry we missed you. Ad affiancare la proiezione dei film in concorso, l’Amidei Kids al suo debutto serale al Parco Coronini Cronberg con La famosa invasione degli orsi in Sicilia per la regia di Lorenzo Mattotti ispirato all’omonima storia che Dino Buzzati, uno dei più importanti autori della letteratura italiana del Novecento, scrisse e disegnò per il Corriere della Sera che la pubblicò a puntate nel 1945.