Alida Baldari Calabria in 'Delitto naturale'

Delitto naturale - candidato al Globo d’oro - è un mystery al femminile. Diretto da Valentina Bertuzzi, è stato prodotto da Josei e Suoni Lab (Claudio Bresciani e Riccardo Cimino hanno curato la sonorizzazione e musiche). Il cortometraggio, distribuito da Elenfant, è stato in diversi festival, da Roma con Alice nella Città, a Hollywood con il Los Angeles Women International Film Festival e Filming Italy Los Angeles. Ha vinto l'Afrodite Shorts (Best Short Film e Migliore Attrice Protagonista) e il Premio del Pubblico al Setting Sun Film Festival di Melbourne, in Australia.

Ambientato negli antri segreti di una storica scuola romana, fra evocazioni alchemiche e atmosfere dark, racconta la paura di crescere di tre bambine amiche per la pelle, che stanno per finire la quinta elementare. Protagonista è la stella nascente Alida Baldari Calabria (candidata ai David di Donatello per Pinocchio di Matteo Garrone), insieme a Olivia Magnani e Rosa Pianeta. Forte la presenza di donne (tra cui diversi membri di Women in Film, Television & Media Italia) anche in altri ruoli portanti del film, scritto dalle autrici Valentina e Francesca Bertuzzi e co-prodotto da Silvia Ricciardi e Manila Mazzarini (Josei Srl), le quali hanno ideato e sperimentato sul set per la prima volta in Italia ALL SET FOR KIDS, un modello innovativo di child care per agevolare le lavoratrici e i lavoratori con figli.