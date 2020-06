All set, quali opportunità per la produzione internazionale in Italia

Ottimi risultati per la conferenza "ALL SET - Italian Film Commissions and production opportunities" tenutasi all’interno dell’Italian Pavilion virtuale del Marché du Film, realizzato da Luce Cinecittà in collaborazione con Anica e con il contributo di MiBACT, MAECI e ICE.

Un’occasione per fare il punto sulle opportunità offerte dalle location italiane e su fondi e incentivi disponibili per la produzione internazionale in Italia, insieme all’associazione Italian Film Commisions e al portale Italy for Movies, tra gli strumenti strategici per conoscere le opportunità offerte dall’industria cinematografica italiana, col suo database di circa 2mila location e approfondite schede incentivi. Numerosi i professionisti internazionali (circa duecento) che hanno assistito in diretta alla presentazione, seguita dallo sviluppo di proficue relazioni e contatti business con le Film Commission presenti.

GUARDA IL VIDEO - La conferenza "ALL SET - Italian Film Commissions and production opportunities":