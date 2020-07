Presentato a Taranto il cineporto con Michele Riondino

E’ stato presentato questa mattina a Taranto il nuovo Cineporto. La struttura è inserita all’interno del contenitore dell’associazione Afo6 denominata “Spazioporto” e sarà il cuore logistico delle attività di Apulia Film Commission. 500 mq in totale saranno dotati di spazi dedicati all’attività cinematografica e audiovisiva, ma anche a iniziative culturali e musicali.

All’inaugurazione sono intervenuti: il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, l’Assessore Industrie Culturali e Turistiche della Regione Puglia Loredana Capone, il Sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, la Presidente di Apulia Film Commission Simonetta Dellomonaco, il Direttore di Apulia Film Commission Antonio Parente, l’attore Michele Riondino, Associazione AFO6 e Direttore Artistico del Cineporto, e il Presidente dell’Associazione AFO6 Gianni Raimondi.

L’area è dotata di sala riunioni, sala casting, area trucco e parrucco, sala posa, sala broadcasting (webradio e tv) segreteria, magazzino, attrezzeria, sala conferenze, area proiezioni, area ristoro, area espositivae sale coworking. Oltre all’assistenza alle produzioni, ci sarà la possibilità di organizzare proiezioni, incontri,presentazioni in grado di rendere vivo lo spazio per tutta la settimana grazie all’Area cinema, concerti e spettacoli attrezzata di un palco, uno spazio di circa 200 mq in grado di raccogliere spettatori in piedi e seduti(con un sistema di sedute removibili) e di offrire un fitto calendario di eventi musicali, teatrali e cinematografici.Altra nota importante è che si stanno stringendo importanti collaborazioni anche per l’avvio di Laboratori e Residenze Artistiche come la “Palestra per Attori”, formazione gratuita con “Artisti 7607”. L’idea della Palestra nasce dai laboratori annuali di “Artisti 7607” con l’attore Elio Germano ed è alla base dei successivi laboratori di Artisti 7607 con la presenza di tanti attori italiani.

Parte attiva e promotore di questo progetto è Michele Riondino, Direttore Artistico dell’Associazione AFO6 e del Cineporto e del Cinzella Festival: “Sono anni che ormai lo sosteniamo: il futuro del nostro territorio si può concretizzare solo attraverso lo sviluppo di grosse progettualità – dice Riondino - Sono anni che ci impegniamo per fare in modo che alla nostra città venga restituita la credibilità che merita. Abbiamo messo a disposizione della cosiddetta riconversione tutto il nostro sapere, le nostre forze, il nostro tempo, e finalmente grazie all’impegno e alla fiducia che Apulia Film Commission ci ha concesso è arrivato il momento che a Taranto si insedi l’unica fabbrica che concepiamo:quella dei sogni. Il cinema è un’industria e con il Cineporto di Taranto noi di Afo6 con Apulia Film Commission vogliamo capitalizzare la bellezza della nostra città attraverso l’arte e la cultura. Dicevamo Taranto ribellati,noi lo abbiamo fatto. Basta con la monocultura dell’acciaio, la nostra industria da oggi fabbricherà solo bellezza”.