Isabelle Huppert per I Wonder Pictures

Al Marché di Cannes I Wonder Pictures ha acquisito tre titoli francesi che distribuirà a partire da questo autunno. Si tratta di La Daronne, commedia che vede protagonista una brillante Isabelle Huppert. L’attrice interpreta una traduttrice in un commissariato di polizia che, attraverso intercettazioni telefoniche, scopre tra i trafficanti di droga il figlio dell’amata donna che cura sua madre. Decide di proteggerlo e, in men che non si dica, si trova nel bel mezzo di un enorme giro di droga, divenendone indiscussa protagonista.

Grandi ruoli femminili anche per La fine fleur con Catherine Frot nei panni di una delle creatrici di rose più famose del mondo. Nonostante la sua fama, la sua compagnia è sull’orlo del fallimento. A risollevarne le sorti, con un piano a dir poco folle, arrivano tre personaggi sui generis assunti dalla sua segretaria.

A concludere la triade francese, l’attesissimo Le discours. Il 35enne Adrien, è bloccato in una lunghissima cena di famiglia in cui il futuro cognato gli chiede di preparare un discorso per il suo matrimonio. Il protagonista però è in preda ad una crisi di mezza età e, come se non bastasse, la sua fidanzata lo sta lasciando. Potrebbe andar peggio di così?

La società arricchisce il suo listino anche con due titoli made in USA: She dies tomorrow, con tra gli altri, Jane Adams, è un viaggio bizzarro e avvincente di due ragazze attraverso quello che potrebbe essere l’ultimo giorno delle loro vite; Spaceship Earth trionfatore al Sundance 2020 invece racconta l’avventura di un gruppo di visionari che nel 1991 costruirono una replica dell’ecosistema terrestre, Biosfera 2, dove vivevano in quarantena.