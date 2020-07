Programma MEDIA: incontro online sulla formazione

Il Programma MEDIA dell’Unione Europea incoraggia la formazione continua, con l’obiettivo di migliorare le competenze e favorire il networking tra i professionisti europei, priorità che la Commissione Europea ha confermato anche per il futuro programma 2021-2027. L’offerta formativa MEDIA presenta attualmente sessanta corsi che coprono tutti i settori della filiera del cinema e dell’audiovisivo, tra cui, in particolare, le fasi di sviluppo e produzione, marketing, distribuzione cinema e VOD, audience development. Tra questi corsi, quattro eccellenze sono proposte da organizzazioni basate in Italia che sarà possibile incontrare online il 16 luglio alle ore 10:30: Torino Film Lab 360° (Museo Nazionale del Cinema di Torino), Esodoc (Scuola Zelig di Bolzano), Ties that Bind (Fondo per l’Audiovisivo Friuli Venezia Giulia) e Biennale College Cinema VR (Fondazione La Biennale di Venezia).

Sarà l’occasione di conoscere il loro modello formativo, i benefici per i partecipanti e per l’industria, scoprire come i corsi non siano in competizione tra loro ma, al contrario, costituiscano una rete a sostegno della comunità internazionale offrendo una guida preziosa soprattutto in questo momento di crisi globale, proponendo possibili soluzioni e nuovi modelli di business. Parteciperanno all'incontro: Mercedes Fernandez, Alessandro Gropplero, Savina Neirotti, Thomas Righetti e Alessia Sonaglioni, Executive Director di EWA Network, che guiderà la conversazione.

L'incontro è rivolto, in particolare ad autori, sceneggiatori, registi, script editor, produttori, distributori, esercenti, piattaforme VOD, e realtà interessate a proporre un nuovo progetto nell’ambito del futuro bando MEDIA Training. Per partecipare è necessario prenotare, entro il 14 luglio, sul sito www.europacreativa-media.it/news-eventi/incontro-online-sulla-formazione-media