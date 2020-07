40 opere in anteprima nazionale e 8 in anteprima mondiale per il Taormina FilmFest che apre col film-testamento di Marion Hänsel There Was A Little Ship e si svolge dall’11 al 19 luglio, in doppia modalità: con proiezioni in sala, al Palazzo dei Congressi di Taormina, e in streaming sulla piattaforma MyMovies