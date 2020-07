Il programma del Piccolo America

Programma completo per l’edizione 2020 de "Il Cinema in Piazza", sostenuto da Mibact, Miur, Regione Lazio e dal Main Sponsor BNL Gruppo BNP Paribas. Centoquattro proiezioni a ingresso gratuito, tutte autorizzate, sono in calendario sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Dai capolavori di Werner Herzog e Billy Wilder a Piazza San Cosimato, dove è già iniziata la retrospettiva di Paolo Virzì in collaborazione con la Cineteca Nazionale, ai titoli in programma alla Cervelletta, dove illumineranno il grande schermo di tredici metri le opere di Yorgos Lanthimos, Xavier Dolan, Jim Jarmusch e Makoto Shinkai, quest’ultima rassegna organizzata in collaborazione con l’Istituto Giapponese di Cultura a Roma e Dynit distribuzione.

Sul litorale romano invece, sotto le stelle del Porto Turistico di Ostia, grazie al sostegno di Rosalie Varda saranno proiettate le celebri pellicole di Agnès Varda, nonché la filmografia cult di Aldo, Giovanni e Giacomo. Grazie alla collaborazione con la TaoDue Film di Pietro Valsecchi e Camilla Nesbitt, il pubblico potrà godere di una retrospettiva completa delle opere di Checco Zalone, compreso Tolo Tolo, che sarà proiettato il 23 agosto nell’ambito dell’attività promozionale per il lancio del film in piattaforma e quindi a conclusione della sua stagione commerciale in sala.

"Proprio a seguito infatti dell’articolo pubblicato sul The New York Times e in particolare della disposizione delle misure cautelari da parte dell’Authority - dichiarano gli organizzatori - abbiamo ricevuto le autorizzazioni per alcuni titoli bloccati da settimane, come American History X della Warner Bros., che sarà introdotto dal regista Tony Kaye. Allo stesso modo la proiezione de L’onda, della casa di distribuzione BIM, si svolgerà con il regista Dennis Gansel, che da Amburgo raggiungerà la Cervelletta".

