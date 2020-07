'Diabolik': sinossi ufficiale del film e albo speciale in edicola

Il prossimo Natale cinematografico sarà nel nome di Diabolik, il film diretto dai Manetti Bros. con Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea, atteso per il 31 dicembre 2020. "Clerville, anni '60. Diabolik, un ladro privo di scrupoli la cui vera identità è sconosciuta, ha inferto un altro colpo alla polizia, sfuggendo con la sua nera Jaguar E-type. Nel frattempo c'è grande attesa in città per l'arrivo di Lady Kant, un'affascinante ereditiera che porterà con sé un famoso diamante rosa. Il gioiello dal valore inestimabile non sfugge all'attenzione di Diabolik che, nel tentativo di rubarlo, rimane incantato dal fascino irresistibile della donna. Ma poi la vita stessa del ladro è in pericolo: l'incorruttibile e determinato Ispettore Ginko e la sua squadra hanno trovato il modo di intrappolare il criminale, e questa volta Diabolik non sarà in grado di uscirne da solo”, questa la sinossi ufficiale.

Diabolik è una produzione Mompracem con Rai Cinema, prodotto da Carlo Macchitella e Manetti Bros., in associazione con Astorina, il sostegno di Emilia - Romagna Film Commission, Friuli Venezia Giulia Film Commission, Film Commission Valle e D'Aoste.

In attesa dell'uscita del film, Astorina presenta un albo speciale tutto dedicato al passato di Eva Kant, distribuito in tutte le edicole dal 25 luglio. IO SONO EVA, disegnato da Giuseppe Palumbo con Matteo Buffagni, scritto da Mario Gomboli e Tito Faraci, in base a un progetto di Andrea Artusi e Mirko Zilio, svela inediti misteri del suo passato. Il terribile collegio di Morben da cui fugge adolescente, la ricomparsa sulla scena del crimine affascinando lo spietato Diabolik: e nel frattempo, cosa è successo a Eva?