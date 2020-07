Torna Ventotene Film Festival con Dafoe, Gilliam, Sorrentino

25esima edizione del Ventotene Film Festival, ideato a diretto da Loredana Commonara: dal 24 luglio al 2 agosto l’isola pontina annuncia anteprime, proiezioni internazionali, e ospiti dall’Italia e dal mondo, tra cui Willem Dafoe, Terry Gilliam, Paolo Sorrentino, Paola Cortellesi, Emanuela Rossi, Pernille Fischer Christensen e Teona Strugar Mitrevska. Per via dell'emergenza sanitaria tutti gli ospiti e tutti i premiati saranno in collegamento in esclusiva per l'evento.

Un'edizione – dopo due anni di interruzione - nel nome dei valori della sostenibilità ambientale: il festival conferma il Concorso internazionale #Open Frontiers#, selezione di documentari provenienti da tutto il mondo. Si rinnova, inoltre, l'appuntamento con #OpenFrontiers Young#, il Concorso dedicato ai cortometraggi interamente realizzati da studenti italiani.

“Sappiamo che il cinema è arte e cultura, supporto fondamentale in una situazione come quella che stiamo vivendo. Perciò siamo pronti a garantire la massima sicurezza e attenzione al rispetto delle norme a chi ci verrà a trovare, agli spettatori delle tante proiezioni che siamo riusciti comunque a programmare: titoli italiani e internazionali, documentari, concorso, programma per bambini", dichiara Commonara.