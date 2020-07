The Rossellinis: la verità sulla dinastia di Roberto

Il documentario The Rossellinis di Alessandro Rossellini, con Isabella, Renzo, Robin, Ingrid, Gil, Nur e Katherine Brown, è l'evento di chiusura della Settimana internazionale della critica. Prodotto da B&B Film, coprodotto da VFS Film con Rai Cinema in associazione con Istituto Luce Cinecittà, con il sostegno di Mibact, Creative Media Europe, Regione Lazio, POR FESR Lazio 14-20, National Film Centre of Latvia, è un ritratto della variegata famiglia cinematografica di cui il grande Roberto Rossellini è stato capostipite.

Genio indiscusso del cinema e padre anticonformista, i suoi amori hanno riempito le prime pagine dei giornali di tutto il mondo, scandalizzando la rigida morale degli anni '50 e dando alla luce una famiglia numerosa, orgogliosamente multietnica e decisamente allargata.

Alessandro, suo primo nipote, ha avuto una carriera traballante da fotografo e un lungo passato di tossicodipendenza. Come primo nipote di un genio, non si sente all’altezza del cognome. Decide così di girare a 55 anni il suo primo film, affrontando con ironia la saga dei Rossellini e obbligando i parenti a un’impossibile terapia familiare davanti alla macchina da presa. "Mio nonno - spiega Alessandro - era un uomo davvero all’avanguardia, ma non solo nel cinema. Il circo mediatico nato intorno alla sua figura e alla nostra famiglia ci ha lasciato in eredità un album di bellissime fotografie patinate e cinegiornali dai toni scandalistici. Tutto ciò ha avuto per me e gli altri discendenti un peso enorme, influenzando le nostre vite, anche dopo la sua scomparsa. Questo film è l’occasione di restituire un’immagine autentica della famiglia. Oltre il mito, c’è una famiglia dalla storia intensa e anche dolorosa, proprio come tutte le altre".