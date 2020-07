Cinemambiente in Valchiusella dal 30 luglio

Ormai appuntamento fisso dell’estate green, CinemAmbiente in Valchiusella torna dal 30 luglio al 9 agosto, consolidando la formula delle due precedenti edizioni: otto film a tema ambientale abbinati a incontri, iniziative naturalistiche, laboratori e attività per ragazzi che coinvolgeranno in successione tutti i Comuni della valle canavesana.

La rassegna è organizzata dall’Associazione Cinemambiente con il Museo Nazionale del Cinema e con Slow Food, nell’ambito del progetto europeo CINE - Cinema communities for Innovation, Networks and Environment. Questo è il primo evento del progetto, nato con l’obiettivo di diffondere la socialità e la cultura ambientale e alimentare, supportando le sale cinematografiche come luogo di cultura e di aggregazione per le comunità locali.

Tra le novità di quest’anno, il cinema mobile: un furgone elettrico equipaggiato con uno schermo pop-up per portare il cinema di paese in paese. Nei film in proiezione (nelle seconde metà della settimana, da giovedì a domenica), molti dei temi al centro del più attuale dibattito ambientale: i cambiamenti climatici e gli effetti dell’antropizzazione (La Glace et le Ciel, Antropocene: L’epoca umana), il problema globale della gestione dei rifiuti (Plastic China), l’agricoltura etica e sostenibile (The Harvest, Good Things Await), la tutela della biodiversità e le meraviglie a rischio del Pianeta in cui viviamo (Secrets in the World’s Largest Forest, Dusk Chorus).

In cartellone anche Marche avec les loups, il nuovo film di Jean-Michel Bertrand, ospite della rassegna per presentare la sua ultima avventura in mezzo ai lupi delle Alpi.

Tra gli ospiti anche Don Luigi Ciotti per parlare dell’enciclica Laudato si.

