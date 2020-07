Molise Cinema, nel nome di Fellini e Masina

Casacalenda, la casa di Molise Cinema, alla sua 18esima edizione, e quest’anno – nel centenario dalla nascita – anche la casa di Federico Fellini: uno slideshow fotografico, Fellini e le donne, una galleria di immagini, tratta dall’archivio della Fondazione Fellini di Sion (Svizzera / http://www.fondation-fellini.ch/fr/) e curata dal critico Federico Grandesso. 50 fotografie, alcune inedite, emblematiche dell’universo felliniano. Fellini ha diretto la femminilità e l’eros, incarnati da alcune delle più significative attrici del suo tempo - Giulietta Masina, Claudia Cardinale, Sandra Milo, Anita Ekberg, Magali Noël, Anouk Aimée, Yvonne Furneaux - cercando di esprimere, grazie ad esse, tutte le sfaccettature di “questo pianeta sconosciuto” di cui parla quando si riferisce alle donne.

Fellini, inoltre, protagonista di Molise Cinema sin dal manifesto: la delicatezza espressiva di Giulietta Masina nelle vesti di Gelsomina ne La strada, vinse l’Oscar nel 1957.

Il Festival, diretto da Federico Pommier Vincelli, quest’anno, a causa dell’emergenza COVID-19, si svolgerà in forma ibrida: in parte in presenza, in parte in streaming su MYmovies.