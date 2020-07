Accademia Chigiana, lab di colonne sonore

L’antica vocazione culturale e musicale, rappresentata dall'Accademia musicale Chigiana, per il laboratorio senese dedicato alla composizione di colonne sonore per il cinema e l'audiovisivo.

Un protocollo appena approvato dalla Giunta della Regione regola i rapporti di collaborazione nell'ambito del progetto“Vecchi mestieri per nuove attività: Manifatture digitali CinemaSiena". L'intesa, spiega una nota della Regione, rientra nella collaborazione fra l'Agenzia per la coesione territoriale, il Ministero delle Attività Culturali con la Direzione Generale Cinema e la Regione Toscana, nata per promuovere al meglio le potenzialità della Toscana per il cinema e l'audiovisivo, valorizzando le vocazioni più caratteristiche del territorio. Dopo essersi dotata delle Manifatture digitali cinema di Prato e di Pisa, ora si "punta su Siena", prescelta "per diventare luogo nel quale sviluppare competenze sulla composizione, realizzazione e registrazione di musica per l'audiovisivo e per il cinema, rendendola in prospettiva capofila di alcune città toscane, come Pistoia, Prato e Firenze, dove sono presenti qualificate istituzioni che si dedicano alla formazione e alla produzione musicale".

La forma "dell'apprendimento prevista dal nuovo accordo Regione-Chigiana sarà quella del laboratorio nel quale, sotto la guida di un maestro di chiara fama, si perfezioneranno le tecniche compositive orientate alla creazione multimediale. Particolare attenzione sarà dedicata alle attività formative che coinvolgono la conoscenza delle nuove tecnologie digitali per il suono e l'impiego dei sistemi informatici per l'editing e la post-produzione".

"L'Accademia Chigiana ha da sempre mostrato grande attenzione alla relazione tra la musica e il cinema - dichiara il suo presidente, Carlo Rossi, in particolare con i corsi estivi di alto perfezionamento tenuti da grandi esponenti della produzione di musica per film, quali i premi Oscar Ennio Morricone, recentemente scomparso, e a cui la Chigiana ha dedicato un sentito omaggio nel proprio Festival estivo".