Premio Lizzani al cinema San Filippo Neri di Nembro

Il premio Carlo Lizzani 2020 va al cinema San Filippo Neri di Nembro (Bg) come simbolo di coraggio ed esempio di ripartenza. Nell'anno funestato dalla diffusione della pandemia e dal conseguente blocco delle attività economiche, sociali e ricreative - segnatamente quello dell' esercizio cinematografico al quale è destinato il Premio Carlo Lizzani - Flaminia e Francesco Lizzani, assieme al Presidente dell'Associazione Nazionale Autori Cinematografici, Francesco Ranieri Martinotti, hanno voluto porre l'attenzione sulle enormi difficoltà gravate sulle sale italiane, prendendo a simbolo del coraggio e della speranza per una pronta ripartenza, Don Matteo Cella, direttore del Cinema San Filippo Neri di Nembro, e l'intera comunità cittadina colpita duramente dal contagio.

"Abbiamo deciso di premiare la sala di questo paese della Val Seriana che ha così tanto sofferto a causa del Covid - dichiara Martinotti - per la forza d'animo dimostrata dalla sua popolazione e da Don Cella che potranno servire da esempio a tanti altri centri urbani e attività in difficoltà, non solo del nostro settore, per reagire alla grave crisi che stiamo vivendo."

Appresa la notizia dell'attribuzione del premio alla sala San Filippo Neri da lui diretta, Don Matteo Cella ha così commentato: "io e tutti i membri del gruppo che gestisce il Cineteatro San Filippo Neri siamo onorati di questo riconoscimento che sostiene lo sforzo di tenere alto il tenore culturale della nostra comunità particolarmente colpita dall'emergenza Covid19. Da sempre riteniamo che lo sguardo non scontato sulla realtà aiuti a non essere fagocitati nel presente ma ad immaginare forme altre per comprendere e affrontare la vita. Il cinema è portatore di questa libertà. Affrontare oggi la ripresa della vita comunitaria custodendo l'eredità sapienziale di tante persone che ci hanno lasciato nei mesi della pandemia richiede un grande slancio verso il futuro carico di speranza. La nostra sala contribuirà a quest'opera di emancipazione delle coscienze."

Cella sarà presente a Venezia per assegnare il premio Carlo Lizzani anche a uno dei film italiani della Mostra. Il film sarà "adottato" dalla sala San Filippo Neri che lo sosterrà con un’adeguata programmazione e lo promuoverà tra gli esercenti. Il premio si articola in due fasi: la prima, nella quale la giuria designa l' esercente più coraggioso e la seconda, nella quale quest' ultimo sceglie il suo film preferito tra quelli italiani presentati alla Mostra.

Tra i riconoscimenti collaterali della Mostra Internazionale d'arte cinematografica di Venezia, il premio Carlo Lizzani, arrivato alla sua 6° edizione, è realizzato dall'Associazione Nazionale Autori Cinematografici, in collaborazione con Mibact e Roma Lazio Film Commission.

La cerimonia di premiazione dei vincitori si svolgerà venerdì 11 settembre, alle ore 13.00, all'hotel Excelsior del Lido di Venezia.