Premio Monini a Luca Zingaretti durante il Festival dei 2 mondi

Sarà Luca Zingaretti a ricevere il Premio Monini “Una finestra sui Due Mondi” dalle mani di Maria Flora Monini sabato 29 agosto alle 17.30 e ad affacciarsi alla finestra di Casa Menotti per la foto di rito. Il suo ritratto alla finestra della casa che fu di Giancarlo Menotti andrà ad arricchire la galleria di grandi protagonisti dello spettacolo emuli del saluto affettuoso che Menotti riservava al pubblico assiepato su Piazza del Duomo.

Attesi alla premiazione - organizzata in sicurezza - il Maestro Giorgio Ferrara e il Sindaco di Spoleto Umberto De Augustinis. Zingaretti riceverà il Premio prima di andare in scena alle 2 0.30 al Teatro Romano con la lettura de 'La Sirena', dal racconto Lighea di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, a confermare il suo legame affettivo e professionale con la terra di Sicilia e con i suoi grandi scrittori. Alle 18.00 il Premio Speciale giovani “Una Finestra sui Due Mondi” vedrà premiata la soprano Rosa Feola, formatasi con la grande Renata Scotto all’Accademia di Santa Cecilia e già scelta per interpretare ruoli impegnativi da grandi Maestri come Riccardo Muti sotto la cui direzione ha inaugurato il Ravenna Festival 2020.