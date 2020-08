'Controcorrente', doc ambientalista nell'epoca post lockdown

Dopo il lockdown, con il lungo periodo dei mesi del distanziamento fisico e sociale, ed ora nel pieno rispetto delle misure di cautela, torna sul grande schermo il doc Controcorrente - lo stato dell’acqua in Italia.

E torna ripartendo dalla periferia di Roma, sullo schermo all’aperto più grande della Capitale, all’Arena del Cinema Broadway. Alla proiezione di giovedì 27 agosto alle 21.30 saranno presenti i registi e autori, Claudia Carotenuto e Daniele Giustozzi, che incontreranno il pubblico prima e dopo la visione del docufilm.

Controcorrente è molte cose assieme: un reportage, un’inchiesta ed anche un’autentica “missione” per l’ecosostenibilità e la consapevolezza ambientale. G

Tra i supporters moltissime le realtà che hanno sposato la causa di ‘Controcorrente’ partecipando attivamente alla sua realizzazione. Infatti, i più grandi istituti di ricerca italiani come il CMCC (Centro Euro-Mediterraneo dei Cambiamenti Climatici), il CIMA Foundation (Centro Internazionale di Monitoraggio Ambientale), l’Università degli Studi di Torino, l’ISDE (Associazione Medici per l’Ambiente), l’ARPA Piemonte. Anche Greenpeace e Legambiente sono tra i protagonisti e i sostenitori del documentario. Inoltre, Hyundai Italia ha concesso in comodato d’uso gratuito per tutta la durata delle riprese, l’auto ibrida con cui è stato fatto il viaggio. Il progetto è sostenuto dal Forum Terzo Settore del Lazio.