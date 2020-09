Grand Tour tre le Film Commission all'Italian Pavilion

E’ un autentico viaggio lungo l’Italia e un generico ‘punto della situazione’, in quest’anno di Covid e lockdown, l’evento ‘We are back and you? Grand tour with the Italian Film Commission’ organizzato all’Italian Pavilion durante la 77ma Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia. Moderato da Angelo Acerbi di FRED Film Radio e introdotto da Cristina Priarone della Roma Lazio FC, ha visto partecipare regione per regione tutti i rappresentanti delle Film Commission che si sono confrontati sullo stato dell’arte.

“Il nostro lavoro ora – dice Jacopo Chessa della Veneto Film Commission, che giustamente fa gli onori di casa – è quello di semplificare i fondi e promuoverli, aiutare i nostri professionisti e rendere il Veneto più attraente per i nostri partner internazionali”. “Abbiamo molte location da scoprire e siamo al confine con la Slovenia e l’Austria – commenta Guido Cassano della Friuli FC – la nostra regione può essere attraversata da parte a parte in un’ora ed è adatta per documentari, film e serie TV, con un particolare occhio a queste ultime”. Luca Ferrario della Trentino Film Commission propone “supporto logistico, scouting e film fund regolari ogni anno con deadline a febbraio, maggio e settembre, e risposte veloci, entro un mese”.

Birgit Oberkofler di IDM Alto Adige Sudtiron FC sottolinea “la presenza delle Dolomiti e di molte location, con un fondo di 5 milioni di euro l’anno e possibilità per film, documentari e cortometraggi”. Michaela Guenzi della Lombardia Film Commission sottolinea quanto la sua regione sia stata colpita dalla pandemia “ma stiamo facendo il meglio possibile per far sì che il futuro arrivi presto e che sia buono per tutti”. Alessandra Miletto della FC Valle d’Aosta prende il lockdown come “un’opportunità per testare e fasare gli aspetti innovativi del lavoro, e per ora le cose stanno andando bene”.

Paolo Manera di Torino Piemonte FC ammette che per un certo periodo le cose “sono andate a una velocità diversa, ma in estate siamo tornati al lavoro con Svizzera, UK, USA, Germania e Canada e che ci saranno molte attività in partnership con il Museo Nazionale del Cinema per i suoi 20 anni e con il Torino Film Festival”. Alcuni sono collegati online, con qualche problema tecnico per cui saltano gli approfondimenti con Genova Liguria FC, FC Marche e Roma Lazio FC, comunque presenti.

Fabio Abagnato dall’Emilia Romagna pensa al lavoro dei dipendenti pubblici e ricorda quanto fatto in precedenza, con il film Volevo Nascondermi andato a Berlino e la serie di Guadagnino in arrivo We are who we are, oltre a Diabolik in arrivo a Capodanno. Dalla Toscana c’è Stefania Ippoliti, che dichiara di star provando “nuove soluzioni con i sistemi di aiuto pubblici e privati, per i test anti covid durante le riprese, sfruttando anche dei tool finanziari specifici”. Nevina Satta della Sardinia Film Commission ha il punto di vista di una regione quasi Covid free fino a poco fa: “facciamo di tutto per testare chiunque arrivi sull’isola e gestire i pochi casi positivi, la produzione è ripartita a giugno, abbiamo modificato le linee guida per gestire tutto senza quarantena e semplicemente con i test, per non allungare i tempi”.

Per Apulia FC parla Raffaella Del Vecchio: “La vita come la conoscevamo è solo un dolce ricordo nostalgico, ci hanno lanciati come un razzo nel futuro, lavoriamo con produzioni internazionali e fondi per film e serie oltre a un fondo digitale specificamente pensato per animazione, corti e videogiochi. Inoltre siamo alle Giornate degli Autori con Spaccapietre dei De Serio, che uscirà in contemporanea in cinema e arene”. Chiudono Maurizio Gemma della Regione Campania FC ricordando le location come Pompei, Paestum e Caserta e il recente lavoro svolto in Regione da Christopher Nolan per Tenet, e Bruno Zambardino che ricorda la presenza del portale Italy for Movies nato per supportare le relazioni tra Ministero, Film Commission e Regioni, incrementando la visibilità delle location e rendendo attraenti gli investimenti.