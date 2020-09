Penelope Cruz protagonista per Crialese

L'attrice premio Oscar sarà nel nuovo film del regista di Respiro, Nuovomondo e Terraferma, dal titolo L'Immensità.

Il film è insieme il ritratto intimo di una famiglia e il racconto di una società, quella italiana degli anni 70, colta in un momento di svolta. Crialese ha dichiarato: “E' la storia di un amore simbiotico, quello tra Clara e i suoi figli, ambientato nella Roma degli anni '70. Un mondo sospeso tra quartieri in costruzione e varietà ancora in bianco e nero, nuove conquiste sociali e vecchi modelli di famiglia. Clara è un pilastro di questa storia, un archetipo che può prendere vita solo nell' incontro, artistico e umano, con la sensibilità di una grande interprete come Penelope ”.

“Sono fan di Crialese da molto tempo e questo è uno dei migliori copioni che abbia mai letto. Non vedo l'ora di lanciarmi in questa magica avventura con lui e il resto della squadra e dare vita a un personaggio di cui sono completamente innamorata”, ha detto Cruz.

Mario Gianani, CEO della Wildside, parte del gruppo Fremantle, ha dichiarato invece: "Accompagnare nel processo creativo un autore come Emanuele è un privilegio che raramente capita a un produttore. La sua visione cinematografica e il suo talento sono unici e sempre originali e sapere che una grande attrice come Penélope Cruz ci accompagnerà in questo viaggio mi riempie di gioia e di orgoglio".

Barbara Salabè - President & Managing Director Warner Bros. Entertainment Italia ha aggiunto “Siamo orgogliosi di prendere parte a questa co-produzione internazionale che vede protagonista una delle attrici più amate del panorama mondiale diretta da uno dei registi più talentuosi del cinema italiano d’autore”.

Il film è scritto da Crialese stesso con Francesca Manieri e Vittorio Moroni. Prodotto da Mario Gianani con Lorenzo Gangarossa per Wildside, parte del gruppo Fremantle, in co-produzione con Dimitri Rassam per Chapter 2, parte di MEDAWAN, e con Warner Bros. Italia che ne curerà anche la distribuzione in Italia.

Pathé distribuirà il film in Francia e Canal + e France 3 saranno i broadcaster francesi. Pathé è il distributore internazionale con CAA che si occuperà delle vendite negli Stati Uniti.

Le riprese inizieranno nell'estate 2021.