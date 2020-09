Torna in Concorso alla Mostra Emma Dante, a sette anni da Via Castellana Bandiera, con Le sorelle Macaluso tratto dalla sua omonima pièce teatrale. Un film viscerale, materico, intenso, che segue le vite di cinque sorelle, che crescendo cambiano e diventano come i pezzi di un servizio buono andato in frantumi, ai cui cocci incollati manca sempre un piccolo spazio vuoto