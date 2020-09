Festival di Toronto senza mascherine

Ilsenza mascherine durante le proiezioni cinematografiche. La kermesse cinematografica, tra le più importanti al mondo, prende le distanze dalla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia e anche dalle maggiori catene cinematografiche degli Stati Uniti che hanno richiesto l'obbligo della mascherina a causa della pandemia. L'organizzazione ha fatto sapere di aver seguito le direttive degli esperti di salute pubblica. In realtà queste stesse direttive, secondo quanto fa notare The Hollywood Reporter, possono essere poco chiare in quanto è richiesto l'uso della mascherina quando si va al cinema ma la si può rimuovere quando ci si siede in sala. Tuttavia diversi virologi hanno espresso preoccupazione obiettando che la natura sociale del festival posso aumentare il rischio di contagio da Covid-19. "Le persone vogliono andarci per interagire - ha spiegato Thomas Tenkate, docente di Salute Pubblica alla Ryerson University di Toronto - quindi c'è già uno stato di tensione". L'attrice canadese Ramona Pringle teme che "il festival potrebbe rivelarsi un super diffusore del virus perché il pubblico è confinato in uno spazio che può essere un cinema".